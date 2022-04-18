Rus gazetesi Türkiye'nin kriz anındaki duruşuna dikkati çekti

RUSYA ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerin yankıları sürüyor. Rusya'nın önde gelen yayın organlarından Nezavisimaya Gazeta, İstanbul'daki görüşmelerin Türkiye'nin Batı için önemini bir kez daha gösterdiğini yazdı.

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TÜRKİYE'nin Ukrayna'da çözüm için gösterdiği diplomatik çaba Rusya'da dikkatle takip ediliyor. Rusya'nın en önde gelen yayın organlarından olan Nezavisimaya Gazeta, "İstanbul diyaloğu Batı'yı Türkiye'nin rolü konusunda yeniden düşünmeye zorluyor" başlıklı bir analiz haber yayınladı.

Haberde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki dengeli siyasetine dikkat çekilirken Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında özel bir ara buluculuk yaptığına işaret edildi. Savaşın başından bu yana çözüm için çabalarını sürdüren Türkiye'nin bu pozisyonunu İstanbul zirvesi ile taçlandırdığı vurgulandı. Avrupa'da hiçbir ülkenin Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye gibi önemli bir rol oynayamadığının altı çizildi.

"ABD ve Fransa da farkında"

Haberde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" sözlerine atıf yapıldı. Türkiye'nin Batı hegemonyasındaki tek kutuplu bir dünya sistemini sorguladığına yer verildi ve bu durumun Batı tarafından dikkatle izlendiğine dikkat çekildi.

ABD ve Fransa'nın Türkiye'nin artan diplomatik etkisini fark ettiği de belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu konuda somut adımlar atmaya başladığına yer verildi. ABD Başkanı Joe Biden'in de Türkiye ile istişare mekanizmalarını arttırdığına vurgu yapıldı.