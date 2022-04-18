Ömer Çelik açıkladı! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 51. madde detayı var!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Harekâtı'na değinen Çelik, "Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz" dedi.

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Çelik, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Suriye açıklamalarına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Elinde kan olanı hedef almıyorsun, oraya kan dökülmemesi için uğraşan Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorsun. Gerçekten çok üzücü." ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Kanada'da Toronto'da teraviden çıkan müslamanlara ateş açıldı. Kanada makamlarının gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. Bu saldırganlıkları şiddetle kınadığımızı bildiriyoruz

İsrail'in saldırıları

Ramazan ayında maalesef büyük bir üzüntüyle karşılaştığımız şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Kanada'da Müslümanlara yönelik saldırı oldu. En çok içimizi yakan Filistin'de Müslümanlara yönelik olan şiddettir. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, maalesef şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Mescid-i Aksa ve Kudüs kırmızı çizgimizdir. 1'i çocuk olmak üzere 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bu olaylar, asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'nın ve oradaki müslümanların korunması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Pençe-kilit operasyonu

Türkiye, meşru müdaafa hakkını kullanarak, Pençe-Kilit operasyonunu başlattı. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Bu tabi terör örgütünün tespit edildiği hazırlıklar üzerine gerçekleştirilen bir harekattır. Gönül ister ki terör örgütünün bulunduğu kardeş devletler, bu terör örgütünü oradan çıkarsınlar, bu operasyonlara gerek kalmasın. Kahraman Mehmetçiğin bu çabasının hedefe ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur.

51. MADDE: Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez."Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez



Vaka sayılarındaki düşüş

Pandemi dönemi güçlü bir şekilde yönetilmeye çalışıldı. Tabi ki eski halimize dönmedik. Oraya doğru ilerliyoruz. Normalleşmeye yönelik kademeli geçişlerle bunu yapmaya çalışıyoruz. Vaka sayısının 5 binin altına inmesi çok önemli. Bu günlere gelmemizde büyük emeği geçen sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederiz. Bu sebeple bugün birazcık normalleşmeyi tadabiliyorsak, sağlık çalışanlarımızın büyük gayretini hiçbir zaman unutmayacağımızı belirtmek isterim. Pek çok sevdiğimiz insanı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bundan sonra gerekli uyarıları dinleyerek, Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara kademli olarak uygulayarak yeni döneme geçmeyi bekliyoruz.

ABD'nin f-16 satışı

MSB, 40 yeni F-16 uçak alınması aynı zamanda bizde olan 79 adet F-16'nın o seviyeye çıkarılması için bir talep mektubu oldu. Bu çerçevede daha geniş bir talep mektubuyla Türkiye'nin bu güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için iletilecek. NATO müttefikleri arasında güvenlik ihtiyaçlarının kısıtlayıcı ambargoların olması mantıksızdır. En zor zamanlarda kısıtlamaların ambargoların olduğu zamanlarda verilmiştir. Şimdi ise daha güçlü kararlar verecek durumdadır. Dayanışma yerine kısıtlama ya da birbirine karşı terör örgütlerini destekleme tutumları olursa bunların sağlıklı işleyen mekanizmalar olması söz konusu değildir. Bunun önüne de bir takım siyasi kısıtlamaların çıkarılması olmamalıdır. Bir NATO müttefiği güvende değilse, hiçbir NATO müttefiği güvende değildir

Sanatçıların Erdoğan'la iftara katılması

Kimlik siyaseti demokrasileri zehirleyen bir şeydir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye başkanlığından beri hassasiyetle durduğu bir gelenek. Sadece sanatçılarla değil başka grupları da davet ettiğinde nefret siyaseti yapıyorlar. Bunların tek tek düzelmesini beklemek gibi elimizde bir reçete yok. Sanatın daha iyi anlaşılması, başkasının kimliğini inkar eden, başkasının kimliğini sürekli kötü siyaset olarak gösteren yaklaşımdan uzak durmak gerekiyor.

6'lı masada 3. ittifak tartışması

Bunu takip etmek AK Parti açısından üzerinde durduğumuz bir konu değil. İçlerinden biri çıkıp "3. ittifak oluşmuştur" diyor. Bu giderek Türkiye tartışması, siyaset tartışması gibi mekanizmalardan çıkıp bu 6'lı mekanizmanın kendi sorunlarının ifadesi neticesinde bir yapıya dönüşüyor. Biz kendi işimize bakıyoruz.

Karamollaoğlu'nun Suriye açıklamaları

Bu olayların başlamasından önce sayın Cumhurbaşkanımız, Esad'la görüştüğünde şunu söylüyordu. "Ülkeyi demokratikleştir" Orada terör örgütüne destek verenlerin aklında da gündemin olmayan şeyi söylüyordu. "Oradaki Kürt vatandaşlarına kimlik ver. Onlara bir vatandaşlık hakkı ver" diyordu. Cumhurbaşkanımız Esad'a tavsiyelerde bulunuyordu. Hatta Esad tavsiyeler verilmesi için kapıları açmıştı. Kim diyor, "Türkiye Suriye'yi karıştırmış."

Cumhurbaşkanımız Esad'la görüşürken bizler ve arkadaşlarımız oradaydık. Esad'ın takdirlerini dinledik. Daha sonra çatışmalar başladı. Ne zaman ki ramazan ayında bu katliamlar yükseldi, Esad yönetimi tam tersi katil şebekesi gibi çalışmaya başladı ve halkın belli bir kesimini yok etmeye yönelik bir tablo sergiledi. O zaman Cumhurbaşkanımız güçlü şekilde tepki göstermeye başladı. Elinde kan olanı hedef almıyorsun, oraya kan dökülmemesi için uğraşan Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorsun. Gerçekten çok üzücü.