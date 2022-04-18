CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki miting ve ziyaretlerinin faturası Mersinlilere kesildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de gerçekleştirdiği miting ve ziyaretlerin faturasının Mersinlilere kesildiği ortaya çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kasasından toplamda 1 milyon liranın üzerinde harcama yapılmış.

Abone ol

MERSİN Büyükşehir Belediye Meclisinde denetim raporu sonuçlarını açıklayan Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Meclis Üyesi Mehmet Topkara, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı ile birlikte bölgesel olarak gerçekleştirdiği ve Mersin'den start verdiği miting ve yine Mersin'deki nakliyecilerle buluşma organizasyonu için Mersin Büyükşehir Belediyesinin kasasından toplamda 1 milyon liranın üzerinde harcama yapıldığını belirtti.

Topkara, "Millet ittifakı ile birlikte bölgesel olarak yapılan miting için bir hafta öncesinden Mersin'e 50 milletvekili, genel merkez yöneticileri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları (STK), dernekler, belediye başkanları ve heyetler geldi. Yemekli toplantılar, organizasyonlar yapıldı. Belediye, 352 bin 230 liralık doğrudan temin yoluyla miting için temsil ağırlama, organizasyon hizmet alımı yapmış. Yani bu para belediye kasasından çıktı. Ayrıca mitingle ilgili de basında tanıtım ve haber yapılmasıyla için 125 bin 670 lira gibi harcama görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de kamyoncularla buluşmasında 76 bin 995 lira gider, çeşitli hediyeler için de 139 bin 830 lira gibi harcama yine belediye kasasından yapılmış. Bu toplantı için il dışından gelen konukların misafir edilmesiyle ilgili de 318 bin 600 lira gibi meblağ harcanmış" dedi.

Diğer harcamalar da uçuk

Topkara ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2021'de CHP belediye başkanları ile ilgili Kayseri'de yapılan çalıştaya katılanların 29 bin 157 liralık masraf faturasının belediyeye kesildiğini, yine CHP'li belediyelerin İstanbul'daki Tarımsal Kalkınma Zirvesi ile CHP'nin 2024-2028 Tarım Tanıtım Programı için de 128 bin 620 lira harcandığını anlattı.

2019'daki temsil ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderler 8 milyon 354 bin 841 lira iken 2022'de yüzde 175.6 artışla 12 milyon 257 bin 457 liraya yükseldiğini belirten Topkara, "Haluk Levent ve Rus Kızıl Ordu Korosu konserine 950 bin lira civarında ödeme yapılırken pandemi döneminde 29 Ekim konserlerine 1 milyon 300 bin lira, 30 Ağustos konserlerine de 2 milyon 650 bin 864 lira gibi harcamalar yapılmış" şeklinde konuştu.

(SABAH)