Batman'da midibüs takla attı! Biri bebek çok sayıda ölü ve yaralı var

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs takla attı. Kazada biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde içinde yolcuların olduğu İbrahim Erkul yönetimindeki 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada biri bebek 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.