Süleyman Soylu'dan çağrı: Ses ver Kılıçdaroğlu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yönelten Süleyman Soylu, hazırladığı soru afişini sosyal medyada paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavırlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

İttifak kurduğu diğer partilerden gizli görüşmeler sağladığını belirttiği Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yönelten Bakan Soylu, bu soruları sosyal medya hesabından da paylaştı.

"Ses ver Kılıçdaroğlu"

HDP'lilerin Türk polisine karşı tavrına bir tepki gösterilmemesi, Büyükelçiye düzeltme yaptırılması gibi konuları kapsayan soruları, "Ses ver Kılıçdaroğlu" başlığıyla yayınladı.

Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na soruları

Bakan Soylu'nun paylaştığı sorularda, şu ifadeler yer aldı:

"Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmez YPG Terör Örügütü Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklarından onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?

Altılı masa sonrasında imzalanan mutabakat metnini, partideki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?

15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp Parti Genel Merkezi'nden telefonu açtın mı?"