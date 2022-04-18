Galatasaray konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u Babel ve Halil Dervişoğlu ile bulduğu gollerle 2-0 yendi. Aslan, ligde sahasında oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 44 yaparak 12. sıraya yerleşen Galatasaray, 34. haftada Altay deplasmanına gidecek. Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen ve 20 puanla ligin dibinde yer alan Yeni Malatyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu soluna gelen topu kornere çeldi.

32. dakikada sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu uygun durumda istediği gibi şut çıkaramayınca top yandan auta gitti.

39. dakikada Pulgar'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vurduğu topu Awuku çizgiden çıkardı.

45. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Abdulsamed Damlu soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

45+1. dakikada Muslera'dan aldığı topu uzaklaştırmak isteyen Pulgar meşin yuvarlağı ceza sahası dışı sol çaprazdaki Dicko'ya kaptırdı. Bu oyuncunun yerden pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tetteh aşırtma bir vuruşta topu kaleci Muslera'dan kurtardı. Ancak son anda araya giren Nelsson çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu pasını yerden ön direğe çıkardı. Buraya hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Abdulsamed Damlu'dan döndü. Penaltı noktasının soluna gelen topa bu kez Berkan Kutlu kafayla vurdu. Yine Abdulsamed'den dönen meşin yuvarlak bu kez kale sahasındaki Babel'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu topu ağlara gönderirken yardımcı hakem Esat Sancaktar ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve hakem Mustafa Kürşad Filiz golü verdi: 1-0

53. dakikada Aslan farkı 2'ye çıkardı. Omar'ın sağdan ortasında altıpasta uygun durumda yükselen Halil Dervişoğlu kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

60. dakikada seri paslaşmaların ardından sağdan atağa katılan Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı ortaya hareketlenen Taylan Antalyalı ön direkte uygun durumda vurduğu topu ters kanattan auta attı.

76. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dicko'nun vuruşunda Muslera soluna yatarak topun kontrolünü sağladı.

77. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu topu kontrol etse de zamanında çıkan kaleci Abdulsamed Damlu rakibine şut imkanı vermedi ve meşin yuvarlağın sahibi oldu.

81. dakikada Aanholt'un soldan getirdiği topa Berkan Kutlu ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden vurdu. Kaleci Abdulsamed Damlu yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray: 2 - 0 :Yeni Malatyaspor

Stat: Nef

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Tozbey

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao (Dk. 90+3 Alpaslan Öztürk), Aanholt, Pulgar (Dk. 70 Cicaldau), Taylan Antalyalı (Dk. 83 Arda Turan), Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Gomis)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Awuku, Campi, Karim Hafes (Dk. 90 Yiğit Ulaş), Azubuike, Donsah, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 54 Nshimirimana), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Umut Taniş), Dicko, Tetteh (Dk. 87 Haqi Osman)

Goller: Dk. 51 Babel, Dk. 53 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 16 Awuku, Dk. 70 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 35 Babel (Galatasaray)