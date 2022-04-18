Cem Özdemir'den Ukrayna önerisi: Kıtlığı önlemek için silah gönderin

Almanya'nın Tarım Bakanı Cem Özdemir, Ukrayna'ya "daha etkili" silahlar sağlamanın, "küresel kıtlığı önlemek için şart" olduğunu öne sürdü.

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Türk düşmanlığıyla bilinen Almanya'nın Tarım Bakanı Cem Özdemir'den duyanları şaşırtan bir öneri geldi.

Özdemir, Ukrayna'ya daha etkili silahların verilmesiyle küresel kıtlığın önlenebileceğini savundu.

"Ukrayna daha etkili silahlarla desteklenmeli"

Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a konuşan Özdemir, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı giderek uluslararası topluma yönelik bir saldırıya dönüşüyor" derken, "Bu yüzden Batı'nın Ukrayna'yı daha etkili silahlarla desteklemesi çok önemli ve Almanya bundan muaf tutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Rus ordusunun kasıtlı olarak Ukrayna tarımını hedef aldığını da iddia etti, ancak iddiaların kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

'Endişe verici haberler alıyoruz' deyip kaynak göstermedi

Özdemir, "Rus birliklerinin görünüşe göre tarımsal altyapıyı ve tedarik zincirlerini kasıtlı olarak yok ettiği Ukrayna'dan endişe verici haberler alıyoruz" dedi.

Almanya Tarım Bakanı son olaraki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bir "açlık stratejisi" geliştirildiğini söyleyedi.

Özdemir bu stratejinin, başta bir dizi Afrika ülkesi olmak üzere, halihazırda gıda güvenliği sorunları yaşayan ülkelere ağır bir zarar vereceğini de öne sürdü.