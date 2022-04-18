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Cristiano Ronaldo'nun büyük acısı! Yeni doğan oğlunu kaybetti

Cristiano Ronaldo'nun büyük acısı! Yeni doğan oğlunu kaybetti

PORTEKİZLİ yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti yeni doğan ikizlerinden oğullarının vefat ettiğini, kızlarının ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyurdu.

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İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'den acı haber geldi.

Çift sosyal medya hesaplarından yaptığı ortak açıklamada, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey kızımızın doğumu. Oğlumuz sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 37 yaşındaki Ronaldo'nun 4 çocuğu daha bulunuyor.

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