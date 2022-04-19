Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP patlamasında yaralanan Mu. Ütğm. Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

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Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı.

Birinci aşama hedeflerin ele geçirildiği ve 19 teröristin öldürüldüğü operasyon, planlandığı şekilde devam ederken, Mehmetçik bölgeyi kontrol altına alıyor.

EYP patlaması sonucu yaralanan bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonla ilgili yaptığı son açıklamada acı haberi duyurdu.

MSB, bölgede teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

"Başsağlığı ve sabır dileriz"

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Şehit Delibaş'ın acı haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde yaşayan ailesine verildi.

Evli 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Delibaş'ın Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.