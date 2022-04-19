BIST 2.510
DOLAR 14,65
EURO 15,80
ALTIN 931,42
HABER /  GÜNCEL
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP patlamasında yaralanan Mu. Ütğm. Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Abone ol

Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı.

Birinci aşama hedeflerin ele geçirildiği ve 19 teröristin öldürüldüğü operasyon, planlandığı şekilde devam ederken, Mehmetçik bölgeyi kontrol altına alıyor.

EYP patlaması sonucu yaralanan bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonla ilgili yaptığı son açıklamada acı haberi duyurdu.

MSB, bölgede teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

"Başsağlığı ve sabır dileriz"
MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Şehit Delibaş'ın acı haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde yaşayan ailesine verildi.

Evli 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Delibaş'ın Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cristiano Ronaldo'nun büyük acısı! Yeni doğan oğlunu kaybetti
Cristiano Ronaldo'nun büyük acısı! Yeni doğan oğlunu kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdullah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdullah ile görüştü
Cem Özdemir'den Ukrayna önerisi: Kıtlığı önlemek için silah gönderin
Cem Özdemir'den Ukrayna önerisi: Kıtlığı önlemek için silah gönderin
Galatasaray konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi
Galatasaray konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi
Süleyman Soylu'dan çağrı: Ses ver Kılıçdaroğlu!
Süleyman Soylu'dan çağrı: Ses ver Kılıçdaroğlu!
Ömer Çelik açıkladı! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 51. madde detayı var!
Ömer Çelik açıkladı! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 51. madde detayı var!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü rekorlarla tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü rekorlarla tamamladı
Batman'da midibüs takla attı! Biri bebek çok sayıda ölü ve yaralı var
Batman'da midibüs takla attı! Biri bebek çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki miting ve ziyaretlerinin faturası Mersinlilere kesildi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki miting ve ziyaretlerinin faturası Mersinlilere kesildi
Rusya şartlarını açıklayıp saat vermişti! Ukrayna'dan cevaplar peş peşe geldi
Rusya şartlarını açıklayıp saat vermişti! Ukrayna'dan cevaplar peş peşe geldi