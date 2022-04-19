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FETÖ'nün TSK yapısına operasyon 34'ü halen görevde 99 kişiye gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ'nün TSK yapısına operasyon 34'ü halen görevde 99 kişiye gözaltı

İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 31’i muvazzaf, 34 asker ile 65’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) sözde yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağlanan koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti vb) de bulunan; 8'i Yüzbaşı, 14'ü Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 8'i Astsubay, 1'i Uzman Çavuş rütbesinde; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf 34 asker ile 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir il genelinde bu gece saat 01.00 sıralarında başlatılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin bazılarının yakalandığı diğer şüpheli şahısları yakalamak ve gözaltına almak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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