Dünyaca ünlü sanatçı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan konuştu gözyaşları aktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de misafir edilen Kiev merkezli Kırım Ailesi Derneği üyelerinin savaş mağduru Ukraynalı çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında misafir etti. Programa katılan Kırımlı Tatar sanatçı Jamala konuşmasının ardından Eurovision'da ödül aldığı ünlü şarkılarını seslendirdi. Programda savaşın acıların konuşulmasında gözyaşları aktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, aralarında Kırım Tatarı çocukların da bulunduğu Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Ukraynalı dünyaca ünlü sanatçı Jamala, davetliler ve çok sayıda Ukraynalı çocuk katıldı.
Minikler için hazırlanan standın başına geçen Emine Erdoğan, konuklarına pamuk şeker hazırladı ve çeşitli ikramlarda bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, misafir çocukların seslendirdiği Çanakkale türküsünü dinledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı;