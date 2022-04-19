Abdullah Gül ismi 4 liderin önüne anket olarak sunulmuş! İddia ortalığı karıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2018 yılında KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 lidere anket gönderildiği iddia edildi.

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Levent Gültekin, Bekir Ağırdır'ın yaptığı seçim anketi nedeniyle Erdoğan'ın, Abdullah Gül'e helikopterle gözdağı verdiğini öne sürdü. Ağırdır ise iddiayı yalanladı: Böyle bir araştırma yapmadık.

Gazeteci Levent Gültekin, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme sürecinde KONDA Araştırma'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu öne sürdü.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise programın görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak iddiayı yalanladı. Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullandı.