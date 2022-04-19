BIST 2.510
DOLAR 14,64
EURO 15,79
ALTIN 930,30
HABER /  SEÇİM
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

Abdullah Gül ismi 4 liderin önüne anket olarak sunulmuş! İddia ortalığı karıştı

Abdullah Gül ismi 4 liderin önüne anket olarak sunulmuş! İddia ortalığı karıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2018 yılında KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 lidere anket gönderildiği iddia edildi.

Abone ol

Levent Gültekin, Bekir Ağırdır'ın yaptığı seçim anketi nedeniyle Erdoğan'ın, Abdullah Gül'e helikopterle gözdağı verdiğini öne sürdü. Ağırdır ise iddiayı yalanladı: Böyle bir araştırma yapmadık.

Gazeteci Levent Gültekin, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme sürecinde KONDA Araştırma'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu öne sürdü. 

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise programın görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak iddiayı yalanladı. Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ayçiçeği yağında Bakan Vahit Kirişçi'den yeni açıklama! Yüzde 25 ucuza alınacak!
Ayçiçeği yağında Bakan Vahit Kirişçi'den yeni açıklama! Yüzde 25 ucuza alınacak!
Resmi Gazete'de yayınlandı cep telefonunda ÖTV oranlarında limit yükseldi
Resmi Gazete'de yayınlandı cep telefonunda ÖTV oranlarında limit yükseldi
ABD'den Türkiye kararı! 90 ülke dahil tehlikeli listede artık yok
ABD'den Türkiye kararı! 90 ülke dahil tehlikeli listede artık yok
Rusya uzun süredir hazırlandığı saldırıyı başlattı! Zelenskiy o bölgeye girildiğini duyurdu Savaşta yeni hamle
Rusya uzun süredir hazırlandığı saldırıyı başlattı! Zelenskiy o bölgeye girildiğini duyurdu Savaşta yeni hamle
Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu
Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu
Cristiano Ronaldo'nun büyük acısı! Yeni doğan oğlunu kaybetti
Cristiano Ronaldo'nun büyük acısı! Yeni doğan oğlunu kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdullah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdullah ile görüştü
Türkiye 18 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 18 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Cem Özdemir'den Ukrayna önerisi: Kıtlığı önlemek için silah gönderin
Cem Özdemir'den Ukrayna önerisi: Kıtlığı önlemek için silah gönderin
Galatasaray konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi
Galatasaray konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi