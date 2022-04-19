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Cumhurbaşkanı Erdoğan kanser hastası Halime Teyze'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kanser hastası Halime Teyze'yi aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde kanser tedavisi gören Halime Özdemir ile telefonda görüştü.

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AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy’un geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Halime Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi.

Başkan Özsoy durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kanser hastası Halime Özdemir’i telefonla arayarak bir görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir ihtiyacı olması durumunda Sarıeroğlu aracılığıyla kendilerine ulaşmasını söyledi.

Cumhurbaşkanı ile görüşmekten memnun olan Halime Özdemir’de Erdoğan’ın kendini aramasından dolayı teşekkür ve dua ederek iyi dileklerini iletti.

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