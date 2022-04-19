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Aydın'da oğlundan haber alamadı! Eve giren babanın dünyası başına yıkıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da oğlundan haber alamadı! Eve giren babanın dünyası başına yıkıldı

AYDIN’ın Didim ilçesinde iki çocuk babası genç adam evinde asılı halde bulundu.

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Olay Efeler Mahallesi 1380 sokak üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede su arıtma işi ile uğraşan 2 çocuk babası 34 yaşındaki Ufuk Dağlı’dan haber alamayan eşi durumu kayınbabasına bildirdi. Eve giden baba, oğlunu evde asılı halde bularak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İncelemelerin ardından Dağlı'nın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dağlı’nın olaydan iki gün önce eşi ve çocuklarını babasının evine gönderdiği öğrenildi.

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