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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu paylaşımına HDP çıldırdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu paylaşımına HDP çıldırdı

TSK'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği Pençe Kilit operasyonu için Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına HDP'den tepki geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay "Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?” tepkisini gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Pençe – Kilit operasyonuna ilişkin paylaşımına HDP Sözcüsü Ebru Günay tepki göstererek, “Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan” dedi

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Kılıçdaroğlu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe – Kilit operasyonuna ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

"Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?”
Günay Twitter’dan, “Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor” diyerek, “Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?” tepkisini gösterdi.

Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’nin demokratik geleceğinin ölmek ve öldürmekten geçmediğini kaydeden Günay, “Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?
Kılıçdaroğlu, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin”demişti.

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