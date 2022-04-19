İhsan Şenocak ve Ümit Özdağ arasında kapatma davası kapışması! Mümin bana Türk'ten daha yakın demişti

İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın "Asyalı ya da Afrikalı bir Mü'min, benimle aynı dili konuşan, aynı kanı taşıyan lakin aynı kıbleye dönmeyen ırkdaştan bana milyonkere daha yakındır." sözleri üzerine Zafer Partisi Twitter hesabından "Türk'e düşman olan senin gibilerin vatanı bu cennet ülke değil Arap çölleridir." yazıldı. Bunun üzerine Zafer Partisi'ne açılan kapatma davasına Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önce görevden alınan sonra kendisinin istifa ettiğini söyleyen ilahiyatçı İhsan Şenocak ile Zafer Partisi arasında polemik yaşandı. Zafer Partisi'nden atılan tweet nedeniyle açılan kapatma davasına açıklama geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisi hakkında kapatma istemiyle suç duyurusu başvurusu hakkında açıklama yaptı. Özdağ “Altı tane avukatın başvurusu var, hepsi o. Çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Özdağ, söz konusu kapatma davası suç duyurusuna ilişkin şunları dedi: “Altı tane avukatın başvurusu var, hepsi o. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeden vesaire diye. Bursa’dan birisi bir tweet atmış onunla ilgili. Çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum.”

Zafer Partisi'ne kapatma davası! Şenocak'tan açıklama

Avukatlar Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz, Mehmet Mustafa Özünver ve Musab Özkan ile Yakup Özünver, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ı tehdit eden Zafer Partisi'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, Zafer Partisi'nin süreci siyasallaştırmasına tepki göstererek, açılan davanın kendi iradesi dışında olduğunu belirtti.

'Politik mücadelenin dışında olduğumuzu milletimize arz ederim'

İhsan Şenocak:

Malum partinin, bizimle alakası olmayan kapatma davası açma talebini nazara vererek kendini mağdur göstermesi, bir Müslümanı çöllere sürmek ve CIA ajanı olmakla itham zulmünün üzerini örtmeye yönelik bir çarpıtmasıdır. Politik mücadelenin dışında olduğumuzu milletimize arz ederim.

Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

Allahın (cc) Kitabı ve Rasulünün (as) sünnetinin hizmetkarı olmayı, bu yolda gerektiğinde bedel ödemeyi şeref kabul ederim. Hassasiyet sahibi hukukçu kardeşlerimin Zafer Partisi'ne kapatma davası açma başvurusu iradem dışında bir hadisedir. Davalarımız iftira ve tehditle alakalıdır.

İhsan Şenocak'ın avukatı Huzeyfe Furkan Karakuş da, "Tarafımızca açılacak olan davalar malum partinin ilgili yönetici ve müntesiplerinin hakaret, tehdit ve iftiraları ile sınırlıdır. Tahkir ve tezyiften başka sözü olmayanlarla mahkemelerde hesaplaşacağız." dedi.