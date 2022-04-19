BIST 2.510
DOLAR 14,65
EURO 15,81
ALTIN 930,26
HABER /  DÜNYA
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin yoğun koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Abone ol

Yahudi grupların sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini sağlayan İsrail polisi, baskın öncesinde ibadet eden Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan dışarı çıkarmaya zorladı.

İsrail polisinin yoğun koruması eşliğinde hareket eden fanatik Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyenlerin camiye girmesini engellemek üzere konuşlandı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki gösteren Filistinliler, Kıble Mescidi'nde sloganlar atarak olayı protesto etti.

Hamursuz Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin baskınları arttı
Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Aksa’ya yönelik baskınlarını artırırken, Yahudi yerleşimci grupların baskınlarına İsrail polisi eşlik ediyor.

İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. İsrail polisi, Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari Valiliği duyurdu! 3 Mayıs'a kadar yasak geldi
Hakkari Valiliği duyurdu! 3 Mayıs'a kadar yasak geldi
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan açık açık söyledi ekonomi bekaa meselesinin ta kendisidir
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan açık açık söyledi ekonomi bekaa meselesinin ta kendisidir
Şanlıurfa'da kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp sırra kadem bastı! Meğer başkasına kaçmış
Şanlıurfa'da kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp sırra kadem bastı! Meğer başkasına kaçmış
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu paylaşımına HDP çıldırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu paylaşımına HDP çıldırdı
Aydın'da oğlundan haber alamadı! Eve giren babanın dünyası başına yıkıldı
Aydın'da oğlundan haber alamadı! Eve giren babanın dünyası başına yıkıldı
Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısını kırdılar! Görevlilerden şoke eden açıklama
Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısını kırdılar! Görevlilerden şoke eden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan kanser hastası Halime Teyze'yi aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kanser hastası Halime Teyze'yi aradı
Semt pazarlarında pazarcı ekonomik sıkıntıdan çaresiz kaldı bunu yaptı yoksa marketlerle yarışamıyor!
Semt pazarlarında pazarcı ekonomik sıkıntıdan çaresiz kaldı bunu yaptı yoksa marketlerle yarışamıyor!
Alaattin Çakıcı önce Kanada'ya sonra Amerika'ya gitti! Çakıcı'nın hastalığı ne?
Alaattin Çakıcı önce Kanada'ya sonra Amerika'ya gitti! Çakıcı'nın hastalığı ne?
Bir ülkeyle daha vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayınlandı
Bir ülkeyle daha vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayınlandı