Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı belli oldu! Babacan Ankara, Davutoğlu Konya, Karamollaoğlu ise Sivas’tan...

6'lı Masa 24 Nisan Pazar günü 3. kez toplanıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu masaya kendi cumhurbaşkanı adaylığını garantileyecek bir formülle gidiyor. Küçük partilerin liderleri CHP listelerinden seçime girecek... İşte Kılıçdaroğlu'nun masaya getireceği o plan...

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Nisan’daki 6'lı Masa toplantısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki alternatifli öneri sunmaya hazırlandığını iddia etti. Küçük partiler için "Meclis’e girebilmek için Kılıçdaroğlu’nu desteklemek zorunda kalacaklar" diyen Abdulkadir Selvi, Selvi, şu ifadeleri kullandı:

Birinci seçenek: CHP ve İYİ Parti listelerine girin

- Kılıçdaroğlu’nun, üçüncü ittifaka gerek olmadığı görüşünü savunup diğer partilerin CHP ve İYİ Parti listelerinden seçimlere girmesini önermesi bekleniyor. İYİ Parti buna pek sıcak bakmıyor.

İkinci seçenek: Küçük partiler CHP listelerine...

- Kılıçdaroğlu’nun ikinci önerisi ise diğer partilerin CHP listelerinden seçime girmeleri yönünde. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu partilerinin güçlü olduğu yerlerden liste başı yapmayı, belirli sayıda ikinci adamlarına ise listelerde yer vermeyi önereceği söyleniyor.

Hangi lider nereden aday olacak?

Babacan Ankara’dan, Davutoğlu Konya’dan, Temel Karamollaoğlu ise İstanbul ya da Sivas’tan CHP listesinin ilk sırasından aday gösterilecek...

Davutoğlu ve Babacan'ın o tezlerinden vazgeçtiler

- Yeni seçim yasasından önce pazarlık gücüne sahip olan küçük partiler, seçim yasasından sonra bu kozlarını kaybettiler. Tam aksine Kılıçdaroğlu’nun eli güçlendi. Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu, Kılıçdaroğlu kazanamaz tezlerinden vazgeçtiler. Meclis’e girebilmek için Kılıçdaroğlu’nu desteklemek zorunda kalacaklar."