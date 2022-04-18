Karadeniz'de batan Rus gemisini füze mi yangın mı batırdı yeni fotoğraflar gerçeği ortaya çıkardı

Ayrıca fotoğraflar, Moskva, suda alçakta otururken, iskele tarafına yaslanmış olarak görünüyor. Arka helikopter kapısı da açık, bu da mürettebatın havalandığını gösteriyor. Ayrıca geminin arkasında havaya su püskürten bir yangın söndürme gemisi var gibi görünüyor.