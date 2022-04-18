Karadeniz'de batan Rus gemisini füze mi yangın mı batırdı yeni fotoğraflar gerçeği ortaya çıkardı
Rusya-Ukrayna savaşı 54. gününde devam ederken, 13 Nisan'da Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait fotoğraflar ortaya çıktı. Yeni fotoğraflar ise geminin batışının nedenini aydınlatırken, Moskva'da bulunan en az 200 askerin yaralandığını açığa çıkardı.
Rusya'nın Karadeniz’deki amiral gemisi Moskva'nın geçen hafta batmadan önce içerisinde patlamaların yaşandığı gösteren fotoğraflar yayınlandı. Ukrayna gemiyi iki füzeyle batırdığı, Rusya ise geminin içinde çıkan bir yangın nedeniyle battığını öne sürmüştü.
Sol yanında ağır hasar
Bununla birlikte, Rus savaş gemisinin yanındaki bir kurtarma gemisinden çekilmiş gibi görünen fotoğraflar, güvertenin altında yanan alevler ile gökyüzüne yükselen kalın bir siyah duman tabakasını ve geminin sol tarafında ağır bir hasar olduğunu gösterdi.
Ayrıca fotoğraflar, Moskva, suda alçakta otururken, iskele tarafına yaslanmış olarak görünüyor. Arka helikopter kapısı da açık, bu da mürettebatın havalandığını gösteriyor. Ayrıca geminin arkasında havaya su püskürten bir yangın söndürme gemisi var gibi görünüyor.
Fotoğraflar Ukrayna'nın iddiasını doğruluyor
Uzmanlar, söz konusu yeni fotoğrafları, büyük ölçüde Ukrayna'nın açıklamalarıyla tutarlı olduğunu söyledi. Görüntülerin Rusya'nın geminin bir yangın ve iç patlamaya maruz kaldığı yönündeki açıklamasıyla çeliştiği aktarıldı. Fotoğrafları inceleyen analistler ve uzmanlar, fotoğrafların gerçek göründüğünü söyledi.