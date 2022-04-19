BIST 2.529
DOLAR 14,66
EURO 15,85
ALTIN 932,96
HABER /  GÜNCEL
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

FETÖ'nün evlilik yapılanmasında 12 gözaltı

FETÖ'nün evlilik yapılanmasında 12 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ByLock" içeriklerinde kişisel bilgileri geçtiği tespit edilen 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Aksaray, Ankara, Antalya ve Eskişehir'de operasyon düzenlendi.

- İki şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi
Toplam 18 adrese yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de yıkım sürüyor 122 bina daha yıkılacak
İzmir'de yıkım sürüyor 122 bina daha yıkılacak
İş görüşmesinde etkili iletişim için 10 püf noktası
İş görüşmesinde etkili iletişim için 10 püf noktası
AKSUNGUR’a yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı
AKSUNGUR’a yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı
Salgın bitti hastaneler patladı randevu alınamıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da talimat verdi
Salgın bitti hastaneler patladı randevu alınamıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da talimat verdi
İhsan Şenocak ve Ümit Özdağ arasında kapatma davası kapışması! Mümin bana Türk'ten daha yakın demişti
İhsan Şenocak ve Ümit Özdağ arasında kapatma davası kapışması! Mümin bana Türk'ten daha yakın demişti
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Hakkari Valiliği duyurdu! 3 Mayıs'a kadar yasak geldi
Hakkari Valiliği duyurdu! 3 Mayıs'a kadar yasak geldi
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan açık açık söyledi ekonomi bekaa meselesinin ta kendisidir
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan açık açık söyledi ekonomi bekaa meselesinin ta kendisidir
Benzin ve motorine dev zamlar geliyor! Çin kapıları kapattı petrol krizi büyüyor
Benzin ve motorine dev zamlar geliyor! Çin kapıları kapattı petrol krizi büyüyor
Şanlıurfa'da kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp sırra kadem bastı! Meğer başkasına kaçmış
Şanlıurfa'da kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp sırra kadem bastı! Meğer başkasına kaçmış