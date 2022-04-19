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Selçuk Bayraktar'dan annesiyle iftar paylaşımı beğenileri topladı

Selçuk Bayraktar'dan annesiyle iftar paylaşımı beğenileri topladı

Geçtiğimiz gün eşi Sümeyye Erdoğan ile Ayasofya Camisi avlusunda yaptığı mütevazı iftar fotoğrafıyla beğenileri kazanan Selçuk Bayraktar, annesiyle olan iftarını paylaştı.

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BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar annesi Canan Bayraktar ile iftar sofrasından yaptığı paylaşıma, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" notunu düştü.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, annesi Canan Bayraktar ile iftar sofrasından bir fotoğraf paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşıma, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" notunu düştü.

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