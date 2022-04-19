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PKK'lı sevgilisi ortaya çıkınca sırra kadem basan HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı ortaya çıktı

PKK'lı sevgilisi ortaya çıkınca sırra kadem basan HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı ortaya çıktı

(HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel terör örgütü PKK'dan sevgili yapmıştı. Fotoğrafları ifşa olan Semra Güzel dokunulmazlığı kaldırılınca sırra kadem basmıştı. Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı ortaya çıktı.

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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan samimi fotoğrafları çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldikten ortadan kayboldu. Güzel'in savunmasını bile başka HDP'li vekiller yaptı.

Norveç'te ortaya çıktı
Dokunulmazlık zırhı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı. Hakan Yaşar isimli bir kişinin Instagram hesabında fotoğrafını paylaştığı Güzel'in Norveç'te olduğu belirlendi.

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