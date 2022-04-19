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Pençe Kilit operasyonunda 26 terörist öldürüldü

Pençe Kilit operasyonunda 26 terörist öldürüldü

KUZEY IRAK'taki Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi. MSB'den gelen son dakika açıklamasında operasyonun başarıyla devam ettiği duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldiği duyuruldu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), çetin kış koşullarının geçmeye başlamasıyla birlikte, sınır hattında ve Türkiye’de terör eylemlerinde bulunmak için harekete geçme planları yapan PKK’lı teröristleri daha inlerinden çıkamadan vurdu. ‘Pençe-Kilit Harekâtı’na, başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin değişik üslerinden kalkan F-16 savaş uçakları, silahsız-silahlı insansız hava araçları (İHA/SİHA), tanker uçağı, havadan erken uyarı ve kontrol uçağı (AWACS), ATAK helikopterleri dahil 50’den fazla hava unsuru, 40 kilometre menzile sahip Fırtına topları, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA), diğer topçu unsurları dahil çok sayıda kara unsuru, ‘Bordo Bereli’ olarak bilinen özel kuvvetler, komandolar ile Deniz Kuvvetleri’nden de örgütün el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlı bubi tuzaklarını imha etmek için sualtı savunma (SAS) ve sualtı taarruz (SAT) timleri de katıldı. Önceki gece yarısına doğru başlatılan harekâtta onlarca hedef vurularak yerle bir edildi.

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