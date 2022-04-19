Kar İstanbul'a dayandı fena geliyor! Sıcaklık 15 derece birden düştü Meteoroloji 43 ilde alarm verdi: Ankara Konya Eskişehir

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer Toz Taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.