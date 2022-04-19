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Ümit Özdağ, Esed yönetimiyle yarın buluşuyor! Mültecileri geri gönderme planı

Ümit Özdağ, Esed yönetimiyle yarın buluşuyor! Mültecileri geri gönderme planı

Mülteci tartımalarının alevleyicisi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacı sorunu çözmek için partisinin Şam hükümetiyle görüşeceğini açıkladı. İlk görüşme yarın yapılacak...

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2002 yılında Bülent Ecevit hükümetinin Dışişleri Bakanı olan Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi’ne katıldı. Katılım ve rozet takma sonrası konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacı sorunu için partisinin Şam hükümetiyle görüşeceğini açıkladı.“Zafer Partisi olarak Şam hükümeti ile sığınmacı ve kaçakçıların geri dönüşü için görüşmelerimizi başlatıyoruz” diyen Özdağ, şunları söyledi:

Mültecilerin hepsini 1 yılda göndereceğiz
– Türk halkı mültecileri gönderecek tek partinin Zafer Partisi olacağını biliyor. Zafer Partisi Türkiye'de yaşayan ve sayıları 8 milyonu aşan sığınmacı ve kaçağı bir sene içerisinde vatanlarına geri gönderecek. Biz hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Şam hükümeti ile görüşmeleri başlatıyoruz
- Zafer Partisi olarak Şam hükümeti ile sığınmacı ve kaçakçıların geri dönüşü için görüşmelerimizi başlatıyoruz. Adana mutabakatını imzalayan hükümetin devlet ve dışişleri bakanı olan Sayın Şükrü Sina Güler Zafer Partisi'ne katılmıştır.

İlk görüşme yarın yapılacak
– Yarın Dışişleri Bakanlığı ve Suriye İşleri Genel Müdürlüğü ile partimizin yetkilileri bilgi vermek için ilk görüşmeyi yapacaklardır. Bunu takip eden süreçte, sayın bakanımızın başkanlığında bir heyet Şam'da ilgililerle görüşmek üzere diplomatik temas sürecini başlatacaktır.

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