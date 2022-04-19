Alkollü içeceklere ve sarma tütüne zam geldi! Özgür Aybaş tarifeyi yayınladı işte zamlı içki fiyatları...

TÜRKİYE Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, dün gece yürürlüğe giren ÖTV zamları son 3 günde şarap ve şarap bazlı içeceklere yüzde 30'un üzerinde zam geldiğini açıkladı. Sigaradan sonra sarmalık tütüne de yüzde 15 zam geldiğini belirten Aybaş artık vatandaşın tütün de saramadığını belirtti.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre sarmalık kıyılmış tütünde ve fermente edilmiş diğer içeceklerde ÖTV artışı yapıldı. Son zamlarla birlikte yeni satış tarifesini paylaşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Ürünlere 5 TL zam geçişi oldu" dedi.

"Zamlar duracak gibi değil" diyen Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Şarap ve şarap bazlı içeceklere ÖTV zammı 14,4 Şhot ürünlere 5 TL zam geçişi oldu. Tütün içinde ÖTV oranı yüzde 40'dan yüzde 55'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Vatandaş artık sarmalık tütün de içemeyecek

"Sigaraya gelen yüksek orandaki zamlardan sonra sarmalık tütüne yönelen vatandaşlarda son düzenleme ile artık tütünde saramayacak hale geldiğini" ifade eden Özgür Aybaş, "Artık insanlar karnını doyurma derdinde. İnsanların ihtiyaç sıralamasında sigara ve ya alkol artık son sıralarda" dedi.

Tekel bayileri değeri daha da düşmeden...

Özgür Aybaş şöyle devam etti: "Artık tekel bayileri ayakta duramıyor. Bir çok arkadaş değeri daha da düşmeden işyerlerini devretme peşinde. Böyle giderse tekel bayilerinin sayısında ciddi bir azalma olacak."