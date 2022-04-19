BIST 2.529
DOLAR 14,66
EURO 15,83
ALTIN 932,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

Firari FETÖ’cü doktorlar yakalandı

Firari FETÖ’cü doktorlar yakalandı

Haklarında 7 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki FETÖ firarisi doktorun biri İstanbul diğeri ise Ankara’da yakalanarak cezaevine konuldu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY) suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve kolluk kuvvetleri tarafından aranan F.B.’nin (52) Ankara’da özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yaptığı tespit edildi. Yakalanan doktor adli makamlarca tutuklanarak Sincan 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Ayrıca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve kolluk kuvvetlerinde aranan Ö.C.’nin (57) İstanbul’da özel bir hastanede Çocuk Sağlığı İmmünoloji ve Alerji Uzmanı olarak çalıştığı tespit edildi. Aranan doktor gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna imkansızı istedi garantörlük tanımı olay oldu Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
Ukrayna imkansızı istedi garantörlük tanımı olay oldu Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
Alkollü içeceklere ve sarma tütüne zam geldi! Özgür Aybaş tarifeyi yayınladı işte zamlı içki fiyatları...
Alkollü içeceklere ve sarma tütüne zam geldi! Özgür Aybaş tarifeyi yayınladı işte zamlı içki fiyatları...
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye seçim uyarıları: O isimlere tasfiye istedi!
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye seçim uyarıları: O isimlere tasfiye istedi!
Ümit Özdağ, Esed yönetimiyle yarın buluşuyor! Mültecileri geri gönderme planı
Ümit Özdağ, Esed yönetimiyle yarın buluşuyor! Mültecileri geri gönderme planı
2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.100 TL oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 28-29 Nisan'da hesaplarda
2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.100 TL oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 28-29 Nisan'da hesaplarda
Anne sütü dahil türlü protein yasak! 200 binde bir görülüyor: 10 aylık Mehmet hayata tutundu
Anne sütü dahil türlü protein yasak! 200 binde bir görülüyor: 10 aylık Mehmet hayata tutundu
İBB’ye bağlı şirketin ‘sahte’ dediği belge ‘gerçek’ çıktı
İBB’ye bağlı şirketin ‘sahte’ dediği belge ‘gerçek’ çıktı
HDP'ye kapatma davasında savunma teslim günü
HDP'ye kapatma davasında savunma teslim günü
Antalya'da 6 yıl önce kayboldu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Meğer battaniyeye sarıp...
Antalya'da 6 yıl önce kayboldu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Meğer battaniyeye sarıp...
Elon Musk'tan şaşırtan Twitter açıklaması: Satın alırsam
Elon Musk'tan şaşırtan Twitter açıklaması: Satın alırsam