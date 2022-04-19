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Kocaeli'de 5 bin dolar karşılığında toplu taşıma araçlarını yakacaktı ayakkabı detayından yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de 5 bin dolar karşılığında toplu taşıma araçlarını yakacaktı ayakkabı detayından yakalandı

Terör örgütünün talimatıyla, 5 bin dolar karşılığında Kocaeli'de toplu taşıma araçlarını yakma hazırlığı içinde olan zanlı tutuklandı. Öte yandan, zanlının telefonunda bulunan keşif videoları titizlikle incelendi.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kocaeli’de toplu taşıma araçlarına kundaklama eylemi yapacağı istihbaratına ulaştı.

Ekipler, örgüt üyelerinin eylem yapmak için keşif yaptıklarını, keşif videosunu da diğer örgüt mensuplarına gönderdiklerini belirledi. Eylemi gerçekleştirecek şahısların, terör örgütü ile 5 bin dolara anlaştıkları tespit edildi. Gelişmeler üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hemen harekete geçti.

Kentin iki yakasında iki grup, 10 özel ekip kuruldu
Eylemin başarılı olmaması için terörle mücadele dedektifleri, aynı gün hızlı bir şekilde harekete geçti. Kentin iki yakasında kurulan 10 ekip, tek tek güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yüzlerce kamera inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etmeyi başardı. Kameralar üzerinden takibi sürdüren ekipler, zanlı ve iki ortağının adresini tespit ederek operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli H.Y., yapacağı eylem karşılığında örgüt mensuplarından 5 bin dolar teklif aldığını itiraf etti.

Ayakkabı detayı
Zanlının telefonunda yapılan incelemede keşif videolarına ulaşıldı. Terör örgütüne gönderilmek için çekilen keşif videolarını titizlikle inceleyen ekipler, görüntüyü çeken şahsın ayakkabısının göründüğünü tespit etti. Zanlı H.Y.'nin evinde arama yapan ekipler, videoda görünen ayakkabıyı evde buldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer iki şahıs ise sınır dışı edilecek.

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