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CHP'li başkandan Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı o kadar samimi o kadar güzel geldi ki

CHP'li başkandan Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı o kadar samimi o kadar güzel geldi ki

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin Ayasofya'da iftar yaparken çekildiği fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafı paylaşan CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Lüks mekanlarda şık kıyafetler içinde gözümüze sokulan iftarlardan sonra o kadar samimi o kadar güzel geldi ki paylaşmadan edemedim." dedi.

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Fotoğrafla ilgili iktidar cephesinden çok sayıda övgü mesajı paylaşıldı.  Muhalefet cephesinde ise CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. 

Besim Dutlulu, “Tüm hayatı siyaset olan arkadaşlarım kusura bakmasınlar” diyerek şu mesajı paylaştı:

"Türkiye'ye hizmet eden bir aile"
Sosyal medya paylaşımını Odatv’ye değerlendiren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Bayraktar ailesinin Türkiye’ye hizmet ettiğini ifade ederek şöyle konuştu: 

“Ben olaya siyaset üstü bakıyorum. ‘Ramazan aylarında iftar sofraları gösterişli olmasın’ derler ama devletin en üst makamlarında gösterişli sofralarla karşılaşırız. Bu ortamın içinde iktidara yakın birinin böyle samimi bir fotoğrafı çok hoşuma gitti. AKP’liler tarafından da fotoğraf çok beğeni aldı. Bu AKP’lilerin de şatafat, gösterişten bıktığının göstergesidir. CHP içerisinden de paylaşımıma bir tepki gelmedi. Birisi ‘CHP bu adamı atar’ yorumu yapmış. Bizim parti öyle bir parti değil. Bayraktar ailesi Türkiye’ye hizmet ediyor. Benim haddime değil ama iktidar değiştiğinde de bu şirketle çalışılacaktır.”

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