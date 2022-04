Ünlü şarkıcıdan kahreden haber! David Freel hayatını kaybetti

San Francisco Indie Rock grubu Swell'in vokalisti ve gitaristi David Freel 64 yaşında hayatını kaybetti.

Swell grubunun vokalisti olan ünlü şarkıcı ve müzisyen David Freel, 64 yaşında aramızdan ayrıldı. Açıklama grubun Facebook sayfasından yapılırken ölüm nedeniyle ilgili detay verilmedi. 31 Ocak 1958 tarihinde doğan David Freel, Swell grubunu davulcu Sean Kirkpatrick'le birlikte 1989 yılında kurdu. Grubun ilk albümü pSychosPecificMusic etiketiyle 1989 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü.



Grup daha sonra bir süre İspanya'da sokaklarda çaldı. Ağustos ayında ABD'ye dönüm ilk konserini verdi. 90'lı yıllarda Well?, 31 ve Too Many Days Without Thinking albümlerini yayınladı. 2001'de Everbody Wants to Know albümü geldi. Sonrasında ise 2009'da Be My Weapon albümünü Swell ismini kullanmadan yayınlandı. Son albüm ise 2014'teki Greasy oldu. Son döneminde Oregon'a yerleşti. 56 yaşında evlendi ve yerleşik bir hayata geçmeye karar verdi.