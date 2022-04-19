Evlat nöbetindeki baba: Onlar bizi yaktılar biz de onları yakacağız

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 960. gününde de devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 960. gününe girdi.

Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde eyleme devam ediyor. Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı.

Erdinç, “Hukuk okuyordu, HDP tarafından kaçırıldı PKK’ya teslim edildi. PKK’da Amerika’ya hizmet yapıyor, 2015’ten bu yana oğlumun peşini bırakmadım, 3 yıldır burada çadır kurup eylem yapıyoruz. Oğlum gelmeyene kadar HDP’nin tepesinden inmeyeceğiz. Onlar bizi yaktılar biz de onları yakacağız, buradan oğluma sesleniyorum okumuş adamsın etrafında milletvekilli çocukları var mı, onlar Avrupa’da 7 dil okuyorlar sana ise elindeki kalemi kırıp silah verdiler” dedi.