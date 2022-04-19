Selçuk Bayraktar'ın temsil ettiği AK Parti mi yoksa şatafatın temsil ettiği AK Parti mi? Hadi Özışık yorumluyor

İNTERNETHABER Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın Ayasofya'daki iftar fotoğrafı ile AK Partililerin ihtişamlı iftar ve sahur programlarını karşılaştırdı... İşte o değerlendirmeler...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve milli gururumuz Selçuk Bayraktar çok güzel bir fotoğraf paylaştı...

Ayasofya'da bir kaldırımın üzerinde eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la ellerindeki dürüm ekmekle iftar açıyorlardı...

Ne güzel bir fotoğraf...

Hakikaten içimizi ısıtan bir fotoğraf...

Özlediğimiz tablo...

Selçuk Bayraktar şatafat yapmasını bilmiyor mu?..

Gösteriş yapmasını bilmiyor mu?..

Zengin sofralar kurmasını bilmiyor mu?..

Parası mı yok?..

Her şeyi var ama mütevaziliği elden bırakmıyor...

Bu ülkenin diğer insanları gibi sıradan bir hayat yaşıyor...

Ağrı'da ise AK Parti Gençlik Kolları bir sahur programı yapıyor...

Şatafatsa şatafat, vur patlasın çal oynasın eğlenceyse eğlence...

Yetmedi bir de "Alın bunu tepe tepe kullanın" diye sosyal medyadan paylaştılar...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan "O program bize 20 bin TL'ye patladı" diye fatura paylaştı...

O faturanın sahteliği gerçekliği bir yana...

Siz o sahuru yaparken bu kadar gürültü patırtı çıkarmak zorunda mısınız...

Muhalefetin eline bu kadar malzemeyi altın tabakta sunmak zorunda mısınız...

Bütün bunların faturası Tayyip Erdoğan'a kesiliyor...

Siz hangi AK Parti'yi seviyorsunuz!..

Selçuk Bayraktar'ın temsil ettiği AK Parti mi, her yerinden şatafat ve kibir akanların AK Partisi mi?..