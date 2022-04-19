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Altılı masada krize yol açan tweet sonrası Gültekin Uysal'dan Ali Babacan'a ziyaret

Altılı masada krize yol açan tweet sonrası Gültekin Uysal'dan Ali Babacan'a ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Altılı masanın dağılacağı ve anlaşmazlık yaşandığı sorusuna cevap verdi.

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DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.

Bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Uysal, "Hiç öyle şey olur mu?" yanıtını verdi.

Uysal ne demişti?
Gültekin Uysal'ın “Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” diyerek sıraladığı maddeler arasında “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadesi dikkat çekmişti.

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