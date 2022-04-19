Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Süleyman Soylu tepkisi: Sorumlu olan, senin desteklediğin kişidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramda ülkelerine gidip sonra dönecek olan Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesini istemeyen Bahçeli'ye tepki göstererek, "Bunları getirecek kişi de Süleyman Soylu. O işten sorumlu olan, senin desteklediğin kişidir. Bizim sınırlarımızı yol geçen hanına dönüştüren odur." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapması hakkında başlayan tartışma için "Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zammını yaparsın, belediye bu zamların yüzde 40'ı kadar bir zam yaptığında kıyameti koparırsın. Bu iktidarı anlamakta zorlanıyorum. Bu zammı yapan sensin, hangi belediye başkanı zam yapmak ister? Buna ikiyüzlülük derler" dedi.

"Biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeliye bakmak zorundayız"

Hükümeti Suriye ve göçmen politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, AB ile imzalanan geri kabul anlaşmasına değinerek, "3 milyon 800 bin Suriyeli şu anda Türkiye'de hapiste. Bir yere gidemiyorlar. Gitseler Geri Kabul Anlaşması'na göre Türkiye'ye iade ediliyorlar. Dünyada hangi devlet böyle yönetilir? Biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeliye bakmak zorundayız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Biz Suriyeli kardeşlerimizi, can ve mal güvenliklerini sağlayarak kendi rızalarıyla ülkelerine göndereceğiz. Biz ırkçılık yapmayacağız." dedi.

"Bahçeli çark etti"

Bahçeli'nin Suriyeli göçmenlere yönelik sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Bahçeli de 180 derecelik bir çark etti. O da açıklama yapmış. 'Demografimizi, istikbalimizi düşünmek zorundayız' diye. Günaydın. Bunların tamamı bayrama gidecekler sonra gelecekler. Bunları getirecek kişi de Süleyman Soylu. O işten sorumlu olan, senin desteklediğin kişidir. Bizim sınırlarımızı yol geçen hanına dönüştüren odur. O kişinin mültecilerle falan bir ilgisi yok. Onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. İçişleri Bakanı zaten yok hükmünde."

Emekliye bayram ikramiyesi kararına tepki

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesine zam yapılmaması kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum, size verilecek ikramiye asgari ücret kadar olacak 4 bin 253 lira. Yılda iki sefer. Çok büyük bir para değil .Beşli çeteye verdiğinin binde birini vermeyeceksin emekliye vereceksin. Ha bize inanmayabilir sayın Erdoğan diyebilir ki bunlar muhalefettir bunlar abartıyor diyebiliyor. Ben bakıyorum saraydan herkesin yüzü gülüyor diyebilir. Ama sarayda oturan ve biraz da vicdan sahibi olan biri var, Sayın Bülent Arınç. Bana inanmıyorsan Bülent Arınç'ı çağır bir kendisini dinle Allah aşkına!"

Man adası belgeleri iddiası

Man adası belgelerinin gerçek olduğu iddiasını sürdüren Kılıçdaroğlu, para transferlerine ilişkin Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen konuşmayı okudu. Ses kaydını mahkemeye vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Devleti soyan insanlardan cumhurbaşkanı olur mu? Kul hakkı yiyen adamdan cumhurbaşkanı olur mu? 'İspat edersen Cumhurbaşkanlığını bırakırım' dedi. İspat ettik, ne yapacaksın şimdi? 50 tane kılıf uyduracaklar. Havuz medyası yazıyor. Ne yazarlarsa yazsınlar. Erdoğan beni tanımıyor daha bir şeyi söylüyorsam mutlaka belgesini elimde tuttuktan sonra söylerim. Millete, 'Cumhurbaşkanlığını bıracakağım' dedin. O zaman gereğini yap."