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Cinsel içerikli çocuk fotoğrafları skandalı! Instagram şikayetlere aldırış etmedi

Cinsel içerikli çocuk fotoğrafları skandalı! Instagram şikayetlere aldırış etmedi

Sosyal medya platformu Instagram'ın, aldığı şikayetlere rağmen cinsel içerikli çocuk fotoğraflarını kaldırmaması tepki çekti.

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Instagram’ın ana şirketi Meta, çocuk istismarına karşı sıfır toleranslı bir yaklaşım benimsediğini iddia ediyor. Ancak, sosyal medya uygulamasında şüpheli olarak şikayet edilen hesaplar, otomatik denetleme teknolojisi tarafından “kabul edilebilir” olarak değerlendirildi ve yayında kaldı. Guardian’ın haberine göre, uygunsuz paylaşımların yer aldığı birçok vaka için Instagram’a şikayette bulunulmasına rağmen sonuç alınamadı ve söz konusu paylaşımlarla hesaplar yerinde kalmaya devam etti.

Bir vakada, bir araştırmacı uygulamadaki raporlama aracını kullanarak çocukların cinsel içerikli pozlarını yayınlayan bir hesabı bildirdi. Instagram, aynı gün “yüksek hacim nedeniyle” raporu görüntüleyemediğini, ancak “bu hesabın muhtemelen topluluk yönergelerine aykırı olmadığını tespit ettiğini” belirten bir yanıt verdi. Kullanıcıya hesabı engellemesi veya takibi bırakması ya da tekrar bildirmesi tavsiye edildi. Hesap, cumartesi günü 33.000’den fazla takipçiyle yayında kaldı.

Pedofiller için bir “vitrin”
Bulgular, platformların uygulama içi raporlama araçlarıyla ilgili endişeleri artırıyor ve eleştirmenler, şüpheli yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olmasına rağmen, içeriğin bir suç eşiğini karşılamadığı için yayında kalmasına izin verildiğini söylüyor. NSPCC’den (Çocuklara Zulmü Önleme Derneği) Andy Burrows, sosyal medya hesaplarını, pedofiller için bir “vitrin” olarak nitelendirdi: “Şirketler bu içeriği proaktif olarak tanımlamalı ve ardından kendileri kaldırmalıdır. Ancak kendilerine bildirildiğinde bile bunun çocuklar için bir tehdit olmadığına ve sitede kalması gerektiğine karar veriyorlar” dedi.

"Zararı önlemeye odaklandık"
Instagram’ın ana şirketi Meta ise, çocukları cinsel olarak sömüren veya tehlikeye sokan içeriklere karşı katı kuralları olduğunu ve farkına vardığında kaldırdığını söyledi. Şirket adına konuşan bir sözcü, “Şüpheli profilleri yasaklayarak, yetişkinlerin bağlantılı olmadıkları çocuklara mesaj göndermesini kısıtlayarak ve 18 yaşından küçüklerin özel hesaplarını varsayılan olarak ayarlayarak zararı önlemeye odaklandık” dedi.

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