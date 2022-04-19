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Afyonkarahisar'da kuyumcu hayatının şokunu yaşattı! Beni taciz etti, hayatım zora girdi

Afyonkarahisar'da kuyumcu hayatının şokunu yaşattı! Beni taciz etti, hayatım zora girdi

AFYONKARAHİSAR’da 2017 yılında bir kuyumcu esnafı tarafından toptancısından düşük fiyattan altın alacağı vaadiyle 215 çeyrek altının dolandırıldığını iddia eden kadın, kuyumcu ile mahkemede uzlaşmasına rağmen 5 yıldır ne altın ne de parasını alabildi. Elindeki senet ve uzlaşma evraklarını imkansızlıklardan dolayı icraya veremeyen kadın kendisine yardım edilmesini istiyor.

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Afyonkarahisar kent merkezinde yaşayan Ayşe Arık (51), 2017 yılında kuyumcu esnafı Ahmet B.’ye o dönem mevcut fiyattan 3-4 TL düşük fiyata altın alması için 60 bin TL verdi. Arık’ın iddiasına göre, A. B., kendisinden 2 günlüğüne 60 bin TL’yi aldığını ve toptancısından altın aldıktan sonra parasını kendisine iade edeceğini söyledi. Ancak birkaç gün sonra Ahmet B.’nin parasını vermediğini söyleyen Arık, “Kuyumcu esnafı Ahmet B.’nin dükkanına gittim. Bana ‘sana indirimli altın vereyim, iki gün sonra toptancım gelecek, paran nakit ise onun için veriyorum." diye konuştu.

Arık "Benim nakit paraya ihtiyacım var, altın iki gün sende dursa ne olur bende dursa ne olur. Ben güvenilir 50 yıllık esnafım’ dedi. Ben de kendisine 60 bin TL verdim. Aradan geçen süre içerisinde sürekli gelip gittim ancak paramı alamadım. Sonra ben ‘benim düğünüm olacak, eksikliklerimi tamamlayacağım’ dedim. O da bana ‘sen boş ver, seni ben zengin bir kocaya vereyim, paranı da çalıştırayım’ dedi. Sonra beni taciz etti, küfür etti. ‘Seni öldürürüm, kimse de bilemez ve anlayamaz’ dedi. Ben de korktum” dedi.



“Dolandırıldıktan sonra hayatım çok zora girdi”
Olayın ardından Ahmet B., ile yaşanan bir tartışmadan dolayı mahkemelik olan ve 10 gün darp raporu almasına rağmen kendisinin ceza aldığını söyleyen Arık, sonrasında ise Ahmet B., ile mahkemede uzlaştığını ve kendisine belli aralıklarla 215 altın ve bir takım elbise vereceğini taahhüt ettiğini ancak onu da yerine getirmediğini söyledi. Arık, elindeki senet ve uzlaşma evrakları üzerinden maddi imkansızlıklardan dolayı dava açamadığını ifade ederek, “Ben gariban bir vatandaşım. Kendi ayaklarımın üzerinde namusumla yaşamaya çalışıyorum. Dolandırıldığım birikimleri yapmak için hayatımdan ödün verdim, her şeyden oldum. Dolandırıldıktan sonra hayatım çok zora girdi, evimin hali belli. Yatalak bir annem var ona da bakıyorum. Elimde senetlerim var, ama bu senetleri mahkemeye vermek için bayağı bir masraf gidiyor ve o giderleri karşılayacak gücüm yok. Yetkililerden Allah rızası için bana yardım edilmesini istiyorum” diye konuştu.

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