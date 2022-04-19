Eda Alkaya kimdir kaç yaşında Danilo Zanna'nın sevgilisi ne iş yapıyor?

9 yıldır birlikte olduğu, oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek'ten boşanan ünlü şef Danilo Zanna, yeni bir aşka yelken açtı ve 40. yaş doğum gününde genç sevgilisi Eda Alkaya ile yakalandı. Samimi pozlar veren Danilo Zanna'nın sevgilisi Eda Alkaya ise merak konusu oldu. Peki Eda Alkaya kimdir, yaşı kaç, ne iş yapıyor?

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Masterchef'in sevilen, sempatik jüri üyesi Danilo Zanna son günlerde özel hayatı ile yeniden gündemde. Uğruna Türkiye'ye yerleştiği ve ilk görüşte aşık olduğum dediği eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanan Danilo Zanna'nın yalnızlığı kısa sürdü. Masterchef yarışmacısı Pelin ile aralarında aşk var iddiası ile evlilikleri çatırdayan Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 9 yıllık evliliklerini iddiaların ardından noktalamıştı. Geçtiğimiz gün 40. yaş gününü kutlayan Danilo Zanna'nın yanında yeni sevgilisi Eda Alkaya vardı. Tuğçe Demirbilek'e benzerliği ile dikkat çeken Eda Alkaya kim, yaşı kaç?

Eda Alkaya kimdir: İnternette hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Eda Alkaya’nın, 1996 İstanbul doğumlu olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca Eda Alkaya’nın üniversitesi öğrencisi olduğu da iddia edilenler arasında.

Türkiye'ye gezmek için geldiği dönemde tanıştığı Tuğçe Demirbilek'e aşık olan Danilo Zanna 2012 yılında evlendi.

Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna'nın 2013 yılında Zeno isimli çocukları dünyaya geldi.

Türkiye'ye yerleşmiş olan yetenekli şef bu süre içerisinde Türk mutfağına dair de birçok bilgi edindi.

Türkiye'ye yerleştikten sonra restoran açan Danilo Zanna, mutfaktaki becerilerinin de yayılması ile televizyonda görünmeye başladı.

MasterChef yarışmasında yer almasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Danilo Zanna, geçtiğimiz ekim ayında 9 yıldır birlikte olduğu eşinden boşanmıştı.