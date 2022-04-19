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Psikolojik sorunlu anne 9 yaşındaki kızını katledip asit içti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Psikolojik sorunlu anne 9 yaşındaki kızını katledip asit içti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunlar yaşayan bir kadın, 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkıştı.

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HATAY Çay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir süredir eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Bahar B. S. (33) kızı Elif Eylül S.’yi (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı, kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadının çığlıkları ile olayı duyan komşuları durumu polise bildirdiler.

Kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 yaşındaki Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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