1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri belli oldu! En ucuz geçiş 272 lira hangi araç kaç lira ödeyecek
ÇANAKKALE Zaferi'nin 107. yıldönümünde hizmete giren dünyanın en büyük orta açıklığına sahip köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'ndan geçiş ücretleri belli oldu. Çanakkale Köprüsü ile birlikte ücretli otoyolu kullanan bir kişi, Çanakkale Boğazını en ucuz 272 liraya geçecek. İşte araçların sınıfına göre köprü ve otoyol geçişinde ödenecek ücretler
18 Mart 2022 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler bu gece yarısından itibaren ücretli oldu. Buna göre hem köprüyü hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira Ücret ödeyerek kesintisiz seyahat yapabilecek. İşte köprü ve otoyolu kullanarak Çanakkale Boğazı'nı geçenlerin araçlarının sınıfına göre ödeyecekleri ücretler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini 200 lira olarak açıklamış ve geçişlerin bir hafta boyunca ücretsiz olacağını duyurmuştu. Bir haftalık süreçte sürücülerin kullandığı köprü ve otoyolun ücreti köprüyü yapan firmalara devlet tarafından ödenecek.
Çanakkale Köprüsü'nden geçişler dün gece yarısından itibaren ücretli hale geldi. Bununla birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'ndan geçiş ücretleri belli oldu. Tüm araç sınıfları için tarifeler tek tek belirlendi. Buna göre hem köprüyü hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira Ücret ödeyerek kesintisiz seyahat yapabilecek.
Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen birinci sınıf araçlar köprü geçiş ve otoyol ücreti olarak 272.50 lira ödeyecek.