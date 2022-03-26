1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri belli oldu! En ucuz geçiş 272 lira hangi araç kaç lira ödeyecek

18 Mart 2022 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler bu gece yarısından itibaren ücretli oldu. Buna göre hem köprüyü hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira Ücret ödeyerek kesintisiz seyahat yapabilecek. İşte köprü ve otoyolu kullanarak Çanakkale Boğazı'nı geçenlerin araçlarının sınıfına göre ödeyecekleri ücretler...