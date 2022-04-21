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Simide yine zam geldi! 4 liraya çıkan simidin fiyatı ekmeğin fiyatını geçti

Simide yine zam geldi! 4 liraya çıkan simidin fiyatı ekmeğin fiyatını geçti

ZAMLARIN ardı arkası kesilmiyor. Konya'da geçtiğimiz şubat ayında 2,50 liradan satılan simidin fiyatı son zamlarla birlikte 4 liraya yükseldi. Simit fiyatları ekmek fiyatlarını solladı. Simide son 2 yılda 7 kez zam yapıldı...

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Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle her ürüne zam gelmeye devam ediyor. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da artan maliyetler nedeniyle geçtiğimiz şubat ayında 2,50 liradan satılan simidin fiyatı son zamlarla birlikte 4 liraya yükseldi. Son iki yılda 7 kere zam yapılan simit fiyatı ekmek fiyatını geride bıraktı.

Simide 2 yılda 7 kez zam yapıldı
Sözcü'nün haberine göre Konya’da simit, 2018 yılının başında 1 liradan satılan simide, 2018 Mart'ında zam yapıldı ve fiyatı 1 liradan, 1 lira 25 kuruşa yükseltildi. 2018 yılının Eylül ayında ise 1 lira 25 kuruştan satılan simit 1 lira 50 kuruşa yükseldi. 2020 yılının Ekim ayında simit fiyatı 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa çıkarılmıştı. Daha sonra simit fiyatları sırasıyla 2 lira, 2 buçuk lira ve son olarak da Aralık ayında gelen zamla 3 lira olmuştu.

Ekmeğin fiyatını geride bıraktı
Konya’da 2021 yılında 1,40 TL’ye satılan 200 gram ekmek ekim ayında 1,75 TL’ye, aralık ayında alınan kararla ise 2 TL’ye yükseltilmişti. Ekmek fiyatı son olarak geçtiğimiz şubat ayında ise 2,50 TL'ye yükletilmişti. Böylelikle son zamlarla birlikte fiyatı 4 liraya yükselen simit, ekmeği solladı.

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