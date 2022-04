CHP'li belediyenin teklifine evet diyen AK Partili başkan disipline sevk edildi: Belki vatan haini olacaktı...

Hatay’da Hassa ilçesine yapılacak içme suyu ile kanalizasyon şebekesi hizmetleri için Japon kredisi kullanımı konusunda CHP’li büyükşehir belediyesinin meclis toplantısındaki oylamaya evet oyu veren AK Partili Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, 3 meclis üyesi ile birlikte ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Nisan’da gerçekleştirdiği Meclis toplantısında, Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde bulunan arıtma tesisinin yenilenmesi ve Hassa ilçesine yapılacak içme suyu ile kanalizasyon şebekesi hizmetleri için Japon kredisi kullanımı konusunda oylama yapıldı. Oylamada Millet İttifakı üyeleriyle birlikte destek veren Hassa Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Karataş ve Meclis üyeleri Mehmet Torun, Mehmet Nur, Harun Demirci, “grup kararına uymadıkları” gerekçesiyle AK Partiden ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

Dün akşam verdiği iftar yemeğinde disipline sevkini değerlendiren Başkan Karataş, “Söz konusu Hassa ise ben Hassa'nın yanındayım. Bir başka arkadaşımız da olsa aynı kararı alır. Arkadaşlarımdan özür dileyebilirim. Kurulun kararına uymak zorundayım. Partinin bir tüzüğü vardır. Beni o gün gruba uymadığım için, ilçemin yanında olduğum için disiplin kuruluna vermek zorundalar. Açık açık söyleyebilirim; ben gruptaki arkadaşlarıma uymadığım için onlardan özür dileyebilirim. Onları üzdüğüm için özür dileyebilirim. Buna neden karşı çıktığımı anlatamazdım. Onun için o an almış olduğumuz bir karar…" dedi.







"Ne zaman birileri fitnelik çıkarmaya başladı, her taraf curcuna oldu"

"Şimdi olsun, bir başka arkadaşımız da olsa aynı kararı alır" diyen Karataş "Yani bugün Aktepe'ye Küreci'ye, Gülkent'e, Ardıçlı'ya alt yapı yapılacak, buna da Cumhur İttifakı karşı çıkacak. Böyle bir şey var mı, böyle bir mantık var mı? Cumhur İttifakı bugüne kadar Hatay için alınmış herhangi bir gerçek karara kesinlikle karşı çıkmadı. Bazen kendi aralarında tartışılır, komisyona gönderilir ama inanın ki 3 yıl oldu biz 3 yıldır uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Ne zaman birileri fitnelik çıkarmaya başladı, her taraf curcuna oldu." ifadelerini kullandı.



"İlçemi savunmasaydım benim torunlarım bile belki vatan haini olacaktı"

Karataş "Ben o gün ilçemin yanında olmasaydım, ben orada evet demeseydim, çıkıp ilçemi savunmasaydım benim torunlarım bile belki vatan haini olacaktı. Ben buna müsaade edemem. Söz konusu Hassa ise ben Hassa'nın yanındayım. Buna itirazı olan her zaman itiraz etsin ama Hassa'nın karşısında olan birileri yok. Sadece resmiyeti olmayan şeylerin karşısında olan bir Cumhur İttifakı var.” dedi. Karataş açıklamasının devamında disiplin kurulundan çıkacak karara uyacağını söyledi.