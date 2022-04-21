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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Perseverance Mars'ta Güneş Tutulması'nın fotoğrafını çekti

Perseverance Mars'ta Güneş Tutulması'nın fotoğrafını çekti

Geçtiğimiz günlerde kısa süreliğine bozulan NASA'nın kaşifi en uzun yürüyüş rekorunu kırdı. Perseverance Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek topluyor. Mars kaşifi Kızıl Gezegen'deki Güneş Tutulmasını gözlemledi.

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NASA'nın Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'deki Güneş Tutulmasını kayıt altına aldı. Mars'ın uydusu Phobos, Güneşle gezegen arasına girdi.

Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos, Dünya'nın uydusu Ay'dan 157 kat daha küçük. Delmos ise Phobos'tan bile küçük bir ay. Bilim insanları gezegenin uyduluk görevini üstlenen iki gökcisminin de Mars'ın yer çekimi etkisine giren eski astreoitler olduğunu düşünüyor. 

Phobos'un yörüngesine dair yapılan hesaplamalar uydunun gelecekte Mars'a çarpacağını öngörüyor. Çarpmanın birkaç on milyon yıl içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. 

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