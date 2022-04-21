Bugün ekstra dikkat edin! Sıkıntılar çıkacak sürpriz şeyler olacak: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Pek uygun değil: Risk almak, riskli aktivitelere girişmek için pek uygun değildir. Toprak, arsa, gayrimenkul ile ilgili konularla ilgilenmek için gayet uygundur. Ciddi meseleler konuşmak, ciddi çalışmalar yapmak, sorumluluk almak için idealdir, iş görüşmeleri içinde.