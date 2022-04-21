BIST 2.560
DOLAR 14,70
EURO 16,02
ALTIN 920,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bartın'da yüzlerce dinamit ve el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bartın'da yüzlerce dinamit ve el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yüzlerce dinamit ve kullanıma hazır onlarca el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Abone ol

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda edinilen patlayıcı madde bulundurdukları değerlendirilen ve takibe alınan şahısların adreslerine baskın düzenlendi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanırken şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında eş zamanlı arama yapıldı.
Yapılan aramalar sonucu bir evin kömürlüğünde 435 adet TTK ibareli dinamit lokumu, 31 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 455 adet elektrikli kapsül(patlayıcı madde), 16 adet uçlarına zamanlayıcı fitil irtibatlandırılmış ateşlemeye hazır kapsül, 8 adet elektrik kablosu, bir miktar barut, 30 metrelik zamanlayıcı fitil, 4 adet zamanlayıcı fitil ile irtibatlandırılmış kibrit ile bağlantılanan patlamaya hazır hale getirilmiş patlayıcı madde, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait 50 adet fişek, 74 adet 9x19 mm çapında fişek, dinamit yapımında kullanılan alet edavatlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Yakalanan 8 kişiden D.Y., B.K, A.Y. ve O.C. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus petrol devi Lukoil'in başındaki isim Vagit Alekperov istifa etti
Rus petrol devi Lukoil'in başındaki isim Vagit Alekperov istifa etti
CHP'li belediyenin teklifine evet diyen AK Partili başkan disipline sevk edildi: Belki vatan haini olacaktı...
CHP'li belediyenin teklifine evet diyen AK Partili başkan disipline sevk edildi: Belki vatan haini olacaktı...
Kurban bayramı 2022 ne zaman Diyanet tatil hafta sonuna geliyor
Kurban bayramı 2022 ne zaman Diyanet tatil hafta sonuna geliyor
Perseverance Mars'ta Güneş Tutulması'nın fotoğrafını çekti
Perseverance Mars'ta Güneş Tutulması'nın fotoğrafını çekti
Kadıköy'ün sembolü Boğa Heykeli'nin son halini gören tepki gösterdi: Gelinen nokta üzücü
Kadıköy'ün sembolü Boğa Heykeli'nin son halini gören tepki gösterdi: Gelinen nokta üzücü
Antalya'da sabah uyanınca salona girince dünyası başına yıkıldı!
Antalya'da sabah uyanınca salona girince dünyası başına yıkıldı!
Son seçimleri bilen ORC'den bomba İstanbul anketi sonuçları o parti ikiye katladı
Son seçimleri bilen ORC'den bomba İstanbul anketi sonuçları o parti ikiye katladı
Hangi emeklilere 1.100 lira bayram ikramiyesi ödenmeyecek?
Hangi emeklilere 1.100 lira bayram ikramiyesi ödenmeyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatı mesajı: Her zaman harekata hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatı mesajı: Her zaman harekata hazır
Mustafa Destici: Mültecilerin tamamı Suriyeli, Afgan, Ukraynalı gönderilmeli
Mustafa Destici: Mültecilerin tamamı Suriyeli, Afgan, Ukraynalı gönderilmeli