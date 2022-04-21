BIST 2.560
DOLAR 14,70
EURO 16,02
ALTIN 920,76
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'TÜGVA'ya geçmiş olsun' mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'TÜGVA'ya geçmiş olsun' mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Temsilciliği'ne sabah saatlerinde yapılan bombalı saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.

Abone ol

Çelik, Twitter hesabı üzerinden İstanbul'daki TÜGVA şubesi önünde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa Temsilciliği'ne sabah saatlerinde yapılan bombalı saldırıyı lanetliyoruz. TÜGVA'ya geçmiş olsun. Her türlü saldırı ve provokasyonla mücadele devam edecek."

İlgili Haberler
İstanbul'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Polis her yerde kaçan kadını arıyor: Valilikten açıklama geldi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Berber koltuğunda öldürülen gencin annesi konuştu: Öldürmesin diye gelinin amcasına 50 bin lira verdim
Foto Galeri Berber koltuğunda öldürülen gencin annesi konuştu: Öldürmesin diye gelinin amcasına 50 bin lira verdim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmenlikte kademe getiren ve maaşlarını arttıracak yeni Meslek Kanunu için takvim belli oluyor
Öğretmenlikte kademe getiren ve maaşlarını arttıracak yeni Meslek Kanunu için takvim belli oluyor
Göç İdaresi Başkanlığı gönderdikleri kaçak göçmen sayısını duyurdu
Göç İdaresi Başkanlığı gönderdikleri kaçak göçmen sayısını duyurdu
Merkez Bankası rezervleri mart ayı sonuçları açıklandı dikkat çeken düşüş
Merkez Bankası rezervleri mart ayı sonuçları açıklandı dikkat çeken düşüş
Simide yine zam geldi! 4 liraya çıkan simidin fiyatı ekmeğin fiyatını geçti
Simide yine zam geldi! 4 liraya çıkan simidin fiyatı ekmeğin fiyatını geçti
Rus petrol devi Lukoil'in başındaki isim Vagit Alekperov istifa etti
Rus petrol devi Lukoil'in başındaki isim Vagit Alekperov istifa etti
CHP'li belediyenin teklifine evet diyen AK Partili başkan disipline sevk edildi: Belki vatan haini olacaktı...
CHP'li belediyenin teklifine evet diyen AK Partili başkan disipline sevk edildi: Belki vatan haini olacaktı...
Rusya'dan Baltık ülkelerine misilleme!
Rusya'dan Baltık ülkelerine misilleme!
Kurban bayramı 2022 ne zaman Diyanet tatil hafta sonuna geliyor
Kurban bayramı 2022 ne zaman Diyanet tatil hafta sonuna geliyor
Perseverance Mars'ta Güneş Tutulması'nın fotoğrafını çekti
Perseverance Mars'ta Güneş Tutulması'nın fotoğrafını çekti
Şişli'de rezidansta soygun hırsız tanıdık çıktı
Şişli'de rezidansta soygun hırsız tanıdık çıktı