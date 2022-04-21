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Eker'in marketlerde Arapça yazılı süt satışına başlamasına tepki yağdı

Eker'in marketlerde Arapça yazılı süt satışına başlamasına tepki yağdı

Süt ürünleri üreten Eker'in benzinlikte bulunan marketinde Arapça yazılı süt satışına başlaması üzerine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Eker, dış ticaret yaptığına vurgu yaparak kendini savundu.

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Sosyal medyada bir kullanıcı, benzin istasyonundaki marketten aldığını iddia ettiği Eker marka sütün kutusunun bir tarafında Arapça yazılar yer aldığını paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada, "Söz konusu ürün Avrupa ve Ortadoğu bölgelerinde de satıldığından üzerinde farklı dillerde ürün bilgileri yer almaktadır” denildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından satın alınan Eker marka süt ambalajındaki yazıların Arapça olduğu paylaşarak duruma tepki gösterildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Eker ürünlerine karşı boykot çağrısı yaparken konuyla ilgili Eker'den açıklama geldi.

Eker, süt kutusunda Arapça ifadelerin yer alması üzerine açıklama yaptı. Firmadan yapılan açıklamada “Merhaba, Söz konusu ürün Avrupa ve Ortadoğu bölgelerinde de satıldığından ön yüzünde tamamen Türkçe, arka yüzünde farklı dillerde ürün bilgileri yer almaktadır." denildi.

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