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Kandilli Rasathanesi mobil uygulama yaptı depremler cebe gelecek

Kandilli Rasathanesi mobil uygulama yaptı depremler cebe gelecek

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen “Rasathane” isimli ücretsiz mobil uygulaması kullanıma sunuldu.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından geliştirilen “Rasathane” mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı. Uygulama sayesinde Türkiye ve çevresindeki depremlerle ilgili güncel, tarihi ve ayrıntılı bilgiye kesintisiz erişilebilecek.

Depremler kullanıcıya anında bildiriliyor
Uygulama, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerle ilgili kullanıcıları en hızlı şekilde bilgilendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Türkiye'de herhangi bir nokta veya kullanıcının bulunduğu konumun depremsellik tarihinin verilerine ulaşma imkânı da sunuyor.

1900 yılından beri yaşanan tüm depremlerin detaylı verilerini içeren Rasathane'de, Google Maps ve Harita Genel Müdürlüğü gibi farklı kaynaklardan elde edilen harita altlıklarına da erişilebiliyor. Onar saniyelik aralıklarla deprem bilgilerinin otomatik olarak yenilendiği uygulama, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen tüm depremleri anında bildiriyor.

Rasathane aynı zamanda kullanıcılara, depremleri düşük, orta ve yüksek şiddetlerine göre filtreleme ile şiddet haritalarını inceleyebilme gibi birçok imkân da veriyor. Rasathane mobil uygulaması, yaşanan bir deprem sonrasında kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerine yönelik olarak 12 sorudan oluşan bir anket de sunuyor.

Bu anketlerle KRDAE'ne iletilen veriler -depremin nerede, nasıl hissedildiği, verdiği hasarın ya da etkilerinin coğrafi dağılımının tespitini kolaylaştırarak- ileriye yönelik bilimsel çalışmalara destek sağlayacak.

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