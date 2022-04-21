Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Elektriği kesilen 4 milyon aile var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin olarak, "Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik ama elektriği kesilen ailelerle dayanışma içinde olalım dedik. "Atlatırız, o kadar önemli değil, idare edeceğiz" dedi.

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Kılıçdaroğlu ailesinin, elektrik zamlarını protesto amacıyla şubat ayından itibaren elektrik faturasının ödememesi üzerine elektrikleri kesildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evinin önünde yaptığı açıklamada, "Atlatırız, o kadar önemli değil, idare edeceğiz" dedi.

Elektrik faturasını ödeyemedikleri için geçen yıl yaklaşık 4 milyon kişinin elektriğinin kesildiğini hatırlatan Selvi Kılıçdaroğlu "Biz ödeyemeyecek durumda değildik ama 4 milyon aile var ödeyemeyen onlarla dayanışma içerisinde olalım istedik. Atlatırız, o kadar önemli değil, idare edeceğiz" diye konuştu.