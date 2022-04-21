'Seni öldürmem lazım' deyip makasla polise saldırdı! Genç kızın babası: Kızıma çok ağır ilaçlar verdiler

KOCAELİ'de polis memuruna makasla saldıran 17 yaşındaki genç kızın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen genç kızın babası, "Benim kızım barbar biri değildir. Kızım E.İ.V. bu olaydan önce kendini kesti, intihar etmeye çalıştı ve baraj gölüne atladı. Kızımın polise saldırması planlı bir olay değil, ruhsal problemler sebebiyle yaşanan bir eylemdir, akıl sağlığı yerinde değildir" dedi.

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Olay, 5 Temmuz 2020 tarihinde Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru M.G.'nin yanına giden ve "Seni öldürmem lazım" diyen E.İ.V. (17), elindeki makası M.G.'nin karnına ve göğsüne saplamaya çalıştı. Polis memuru, genç kızın elinden makası almaya çalıştığı esnada ise şüpheli E.İ.V.'nin parmağı kesildi. Şahsın elindeki makası alan polis memuru M.G., E.İ.V.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açılan tutuksuz sanık E.İ.V.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık E.İ.V. katılmazken, avukatı ve babası ise salonda hazır bulundu.



Duruşmada dinlenen genç kızın babası, "Benim kızım barbar biri değildir. Kızım henüz 4 yaşındayken annesini kaybetti. Derslerinde her zaman başarılı oldu, şimdi de üniversite sınavlarına hazırlanıyor, kendisi avukat olmak istiyor. Kızım lisedeyken girdiği bunalım neticesinde kendini boydan boya keserek zarar verdi. Bu olay sebebiyle hastane ve adli mercilerle tanışmış olduk. Kızımı 4 yıl önce Bursa'da psikiyatri servisinde 3 ay yatırdık. Çok ağır bir depresyon geçiriyordu. Tedavisinden sonra çıktı ancak aynı sorunları yaşamamız sebebiyle 4 ay daha hastanede kaldı. Bu süreçte bittikten kısa bir süre sonra kızım kendini baraj gölüne attı." ifadelerini kullandıç



Dissosiyatif kimlik bozukluğu tanısı konuldu

Genç kızın babası "Kızım E.İ.V. çok fazla duygu değişimi yaşamaktadır. Bu olay sebebiyle kızımı Kocaeli Üniversite Hastanesi psikiyatri bölümüne yatırdık. Burada kızıma çok ağır ilaçlar verdiler ancak bir düzelme yaşanmadı. Kızım hem bana hem de doktorlara polisten korktuğunu, polislerin onu takip ettiğini söylüyordu. Kızımın polise saldırması planlı bir olay değil, ruhsal problemler sebebiyle yaşanan bir eylemdir. E.İ.V'ye 4 sene boyunca bir teşhis konulamadı daha sonra ise dissosiyatif kimlik bozukluğu tanısı konuldu. Kızımın akıl sağlığı yerinde değildir. Benim kızın şizofren hastalarının kullandığı ağır ilaçlardan kullandı" dedi. Mahkeme heyeti, E.İ.V.’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda gözlem altında tutulmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.