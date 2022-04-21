İstanbul'dan bıkıp Düzce'ye köyüne dönüp bu işe başladı! Tamamen el işçiliği: Çırak bulamıyoruz
İSTANBUL'da şehir hayatından bunalan 66 yaşındaki Cengiz Duman, 30 yıl sonra Düzce'deki köyüne döndü. Hem emekliliğinin hem de huzurun keyfini süren Duman, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan ayakkabı ustalığına da köyünde devam ediyor.
Yenitaşköprü köyünde ayakkabı ustalığı yapan 66 yaşındaki Cengiz Duman, 1992 yılında İstanbul'a taşındı. İstanbul'da 30 yıl boyunca çeşitli ayakkabı dükkanları ve fabrikalarda çalışan Duman, metropol şehrin yoğunluğundan sıkılarak köyüne döndü.
Köyünde hem emekliliğinin keyfini süren hem de ayakkabı ustalığına yeniden başlayan Cengiz Duman, teknolojiye inat el işi ayakkabı üretmeye ve 63 yıllık makinesiyle ayakkabı tamir etmeye devam ediyor.
Ayakkabı ustalığına 42 yıl önce başladığını söyleyen Cengiz Duman, "Mesleğimi 30 yıl önce Yenitaşköprü köyünde yapıyordum. Daha sonra İstanbul'a gittim. Biraz daha kendimi geliştirdim. Şimdi tekrar köyüme döndüm ve burada hizmet etmek istiyorum. Ayakkabı imalatı yapıyorum, tamirat yapıyorum." diye konuştu.
Duman "Kendi köyüme böyle hizmet etmeye çalışıyorum. Yıllar önce ağaç kalıplarımız vardı. Tamamen el işçiliğiydi, çivilerle yapıyorduk. Şimdi bütün işçilik fabrikasyona döndü. Bende İstanbul'da fabrikasyon çalıştım. Belli bir yaşı geçince fabrikasyondan sıkıldım. El işçiliği yapıyorum. Bütün işlerimi elde yapıyorum, eskiye döndüm. Tamamen el işçiliği ayakkabı yapıyorum. Ayakkabıyı elde yaptığım zaman daha fazla zevk alıyorum, severek yapıyorum. Artık giy at dönemi bitti" ifadelerini kullandı.